Pippa Middleton sposa, Charlotte prende il posto di mamma Kate

LONDRA – I principini George e Charlotte prendono il posto di Kate Middleton al matrimonio della sorella Pippa che si celebrerà il 20 maggio. I due figli di Kate e William saranno i paggetti della sposa, mentre la duchessa di Cambridge non farà da testimone per evitare di oscurare la sorella in un giorno tanto importante.

La notizia arriva direttamente da Kensington Palace, che ha fatto sapere che George e Charlotte faranno rispettivamente da paggetto e da damigella di Pippa Middleton.

Alla cerimonia, riferisce il Telegraph, “parteciperanno i parenti e gli amici più stretti della coppia, tra cui il duca e la duchessa di Cambridge e il principe Harry”. Difficile, però, che il fratello di William si possa presentare con la fidanzata, l’attrice americana Meghan Markle. In questo caso il motivo ufficiale è che sono stati invitati solo coniugi o fidanzati ufficiali, ma quello ufficioso è che Pippa avrebbe timore di passare in secondo piano per la presenza della futura cognata.

Questo, del resto, è anche il motivo per cui Kate non farà da damigella d’onore, ruolo che Pippa svolse invece al matrimonio della sorella. In quel caso gli esiti sono noti: la concentrazione di fotografi e gossip fu quasi più focalizzata dall’abito e dalle forme di Pippa che da Kate. Per evitare episodi analoghi questa volta la damigella d’onore sarà Charlotte, che compirà due anni proprio il giorno delle nozze tra la zia e l’uomo d’affari James Matthews.