Qual è l’ora e il giorno migliore per farlo? Studio rivela che la domenica mattina…

ROMA – C’è un tempo giusto per fare tutto. Anche per fare l’amore. Un recente studio, ripreso dal Daily Mail, fissa l’orario e il giorno migliore per fare sess0: la domenica mattina alle 9:00. È proprio questa l’ora “del desiderio”, anche se molti la trascorrono godendosi gli ultimi minuti di sonno prima della sveglia.

Ma cosa la rende così speciale? “I livelli di testosterone negli uomini e nelle donne raggiungono il picco più alto al mattino”, spiega la sex therapist Geraldine Myers. “Anche i livelli di energia di entrambi sono alti. E, mentalmente, sono meno presi dalle faccende giornaliere quindi questo sembra essere proprio il momento migliore”.

Il testosterone, infatti, si muove diversamente all’interno del corpo femminile e di quello maschile: negli uomini c’è un incremento durante la notte (le concentrazioni dell’ormone sono del 25-50% più alte del normale), mentre, negli stessi orari, le donne sono alle prese con il picco di melatonina, l’ormone del sonno. Ecco perché bisogna venirsi incontro e scegliere il momento giusto.

E il giorno e l’orario peggiore? Secondo la ricerca, che ha intervistato 2.000 adulti, è il lunedì sera alle otto e un quarto.