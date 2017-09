Riforma fiscale del tabacco in Italia e Grecia: evento Luiss e Centro Arcelli

ROMA – “La riforma fiscale del tabacco in Italia e Grecia”. Una presentazione della ricerca annuale che il Centro Arcelli di Studi Monetari e Finanziari LUISS effettua, insieme alla BAT British American Tobacco, con riguardo alla situazione del mercato italiano dei tabacchi a due anni dall’entrata in vigore della riforma fiscale del 2015. L’evento è previsto per il 19 settembre 2017 alle ore 10:00 nella Sala delle Colonne in Viale Pola 12, Roma.

Il programma:

Apertura lavori: Giorgio Di Giorgio Direttore CASMEF e Delegato del Rettore per le Corporate Relationships

Presentazione dello studio: Marco Spallone Coordinatore CASMEF, Docente di Economia LUISS e Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara

Partecipano al dibattito: Pasquale Lucio Scandizzo Docente di Politica economica e Senior Fellow, Fondazione Economia, Università di Roma Tor Vergata

Massimiliano Giansanti Presidente Confagricoltura

Modera: Paolo Messa Fondatore della Rivista Formiche e Direttore del Centro Studi Americani.

