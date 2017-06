Sisal, Gioco Responsabile: rinnovate le certificazioni internazionali

MILANO – Il Gruppo Sisal ha ottenuto il rinnovo delle certificazioni in tema di Gioco Responsabile da parte di EL-European Lotteries e di WLA-World Lottery Association al massimo livello per il triennio 2017-2020. Il processo di certificazione per Sisal è stato garantito da un ente terzo indipendente, che ha verificato e valutato il modello di Gioco Responsabile dell’azienda, finalizzato, in particolare, alla tutela del giocatore, alla promozione di una cultura di gioco responsabile, alla prevenzione di comportamenti di gioco in eccesso e al divieto di gioco ai minori.

Il Gruppo Sisal, che ha l’obiettivo di posizionarsi come operatore che si distingue in termini di sostenibilità sociale, dal 2009 ha sviluppato un programma volto a garantire il giusto equilibrio tra divertimento consapevole e responsabilità e nel 2011 ha ottenuto, tra i primi operatori europei, la certificazione per il rispetto degli EL Responsible Gaming Standards, sempre confermata nel tempo.

“Le nuove certificazioni conseguite sono l’esito di un percorso che ha portato Sisal a fare della sostenibilità una parte integrante del business – ha dichiarato Emilio Petrone, amministratore delegato di Sisal Group – Siamo convinti che questi importanti riconoscimenti ci stimoleranno a continuare a lavorare per mantenere i nostri standard sempre eccellenti e per confermarci leader nella responsabilità sociale d’impresa”.

Il programma, soggetto a monitoraggio e valutazione annuale, con formale certificazione ogni tre anni, si articola su 11 aree di attività e l’ottenimento della certificazione richiede il superamento degli standard previsti per ciascuna delle sezioni previste.

In questa direzione Sisal realizza ricerche di mercato per analizzare l’impatto sociale del gioco e individuare misure sempre più idonee per poterlo prevenire. Si occupa di formare tutti i dipendenti e la rete sulle tematiche di Gioco Responsabile e si è dotata di precise linee guida per garantire una comunicazione commerciale cor­retta a tutela del consumatore. Infine, Sisal ha avviato, da diversi anni, un percorso di supporto ai giocatori problematici, in collaborazione con FeDerSerD, di informazione, di orientamento verso i servizi di cura e di trattamento assistito con il supporto di terapeuti esperti.