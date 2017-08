POTENZA – Streghe, cartomanti, mangiatori di fuoco: ad Albano di Lucania, in provincia di Potenza, tornano le “Notti della magia“. Nei giorni 25, 26 e 27 agosto il piccolo paese lucano si trasforma a festa per un viaggio emozionante attraverso alla scoperta dell’occulto e delle credenze popolari.

Lo spettacolo più atteso è la messa in scena del processo alle streghe, con relativa condanna al rogo. Non mancherà un rito di purificazione, al termine del quale musiche e danze della trazione popolare accompagneranno i presenti fino al sorgere del sole. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della magia, per secoli ritenuta una forma di sapere alternativa alla scienza, particolarmente cara alla cultura contadina.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE “NOTTI DELLA MAGIA”:

VENERDI’ 25 AGOSTO 2017

dalle ore 19:30 per le vie del borgo

° Stand gastronomici con degustazioni di prodotti tipici e filtri d’amore

° Mangiatori di fuoco, trampolieri, circensi e ballerine del ventre

° Spiritelli “m’nacidd”, cartomanti, veggenti e “masciare”

° Le maschere antropologiche “L’ màshkr” di Tricarico

° Gruppo di musica popolare “I Fantastici”

° Zampognari

° La Magia delle Campane (un “cielo” di campane del maestro campanaro Mario Valenzano)

° Cantastorie: La storia della pazzia albanese – Palazzo Ducale

° Cantastorie: La storia del vecchio mago Zio Giuseppe Ferramosca – Palazzo Pellettieri

° Proiezioni dei documentari realizzati da Luigi Di Gianni – Strada della Memoria

° La Magia delle stelle – Planetario

° La Torre panoramica

ore 00:00 – Piazza Salvo D’Acquisto

° Processo alla strega

° Corteo verso Piazza Mercato per il rogo della strega

a seguire

° Concerto dei Celtic Roads – Piazza Mercato

—–

SABATO 26 AGOSTO 2017

° Gruppo folkloristico itinerante "Ambasciatori Lucani"

° Concerto dei Renanera– Piazza Mercato

—–

DOMENICA 27 AGOSTO 2017

° Gruppo folkloristico itinerante "Li Fainzar" di Calvello"

° Concerto dei Positive Vibration – Piazza Mercato