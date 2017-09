Tinder sotto accusa dai medici inglesi: “Troppi incontri occasionali”

ROMA – Il s***o orale favorisce l’insorgere del papilloma virus che a sua volta innesca il cancro, affermano i dentisti britannici che mettono sotto accusa le app h*t come Tinder, utilizzate per fare nuovi incontri e che aumentano il rischio, attraverso il s***o orale, di contrarre infezioni che portano al cancro.

Allarmanti le previsioni degli esperti, secondo cui quasi la metà degli adulti, a un certo punto della vita contrarranno il papilloma virus (HPV).

E mentre la maggior parte delle infezioni si risolvono spontaneamente, senza presentare sintomi, alcuni ceppi possono portare al cancro, in particolare alla cervice, che in circa il 90% dei casi è causato da HPV.

Può anche colpire il p**e, l’ano, la gola, la testa, il collo nonché causare i condilomi genitali. L’attore Michael Douglas, 72 anni, ha attribuito al s***o orale la responsabilità del cancro alla lingua nel 2010.

Attualmente la vaccinazione HPV in Italia è gratuita per gli adolescenti di entrambi i sessi, preferibilmente intorno al 12° anno di età; nel Regno Unito, l’età è la stessa ma il vaccino è previsto solo per le bambine.

L’Unione dei dentisti, scrive il Daily Mail, afferma che l’organo consultivo ha sottolineato al Governo che la mancata estensione ai maschi intorno ai 12 anni è basata su dati erronei e su stime imprecise del numero di tumori causati da HPV.

Il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), a luglio ha infatti annunciato che somministrare il vaccino ai ragazzi non sia vantaggioso in termini economici.

I dentisti, durante i controlli, sono spesso i primi a individuare i sintomi di un certo numero di tumori connessi all’HPV.

La British Dental Association (BDA) ha dichiarato a The Sun: “I dati utilizzati sul comportamento s******e sono superati e fattori come la recente introduzione di app dating, negli ultimi anni possono aver portato a significativi cambiamenti ma non sono stati presi in considerazione”.

Mick Armstrong, presidente della BDA, ha dichiarato che la decisione è grave:”È scioccante che 400.000 ragazzi siano lasciati a rischio cancro. Ignorano totalmente le abitudini s******i della Tinder Generation”.