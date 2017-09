ROMA – Per tradire gli uomini preferiscono le “tonde”, le donne invece si lasciano sedurre da una barba ben curata. Lo rivela un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un’avventura al di fuori della coppia.

Secondo l’85% degli uomini le donne in carne sono le preferite per tradire la propria partner. Considerate più affascinanti, più sensuali e più s**y, le bellezze mediterranee hanno sbaragliato la concorrenza. Se a tradire sono le donne invece, a far scattare l’attrazione fatale è la “beard design”.

Il sondaggio è stato condotto su un campione di mille uomini e mille donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni. Niente magre dunque ma solo tante curve: i risultati hanno messo in evidenza che le donne più “burrose” fanno impazzire il s***o forte.

Ma perché? “Le motivazioni sono tante. In primo luogo la carica di energia che queste donne emanano risultando estremamente attraenti agli occhi degli uomini che le guardano. Una donna in carne è sinonimo di felicità e di benessere. Un seno abbondante e fianchi generosi, dunque, non rappresentano un problema, ma una risorsa per piacere agli uomini. E poi c’è anche il sorriso: le donne tonde non sono quasi mai tristi, sono quasi sempre positive ed allegre”, risponde Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che si professa come il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

“I mass media ci hanno propinato l’idea di una donna taglia 38 che non corrisponde alla realtà. Le donne, prima di essere delle misure, sono donne, con i loro sorrisi, con le loro insicurezze, con la loro bellezza e agli uomini è proprio questo che piace” aggiunge il fondatore.

E alle donne cosa piace? Secondo il sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, per tradire le donne non vogliono maschi con il volto liscio ma neanche quelli troppo barbuti. Il 75% delle donne preferisce l’uomo con la barba rasata come se fosse disegnata sul viso. Una barba dunque corta e ben curata, capace di dare equilibrio al viso, oppure una barba semi-folta ma scolpita che consente ai visi più rotondi di allungarsi ed avere un effetto più accattivante.

Perché le donne amano l’uomo con la barba super definita? “La cura del viso rende l’uomo più ordinato, ma soprattutto più affidabile nella percezione delle donne” risponde Alex Fantini. Secondo le donne, infatti, l’uomo con il volto ordinato dà l’idea di quello che si prende cura di sé e quindi dei suoi affetti personali, di una persona metodica che non lascia nulla al caso.