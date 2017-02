Atletico Madrid, Lucas Hernandez arrestato: ubriaco, ha picchiato la fidanzata

MADRID, 3 FEB – Picchia la compagna e quando arriva la polizia si fa trovare completamente ubriaco. Il difensore francese dell’Atletico Madrid Lucas Hernandez, 20 anni, è stato arrestato dalla polizia spagnola questa notte per violenza domestica. A riferirlo sono i giornali spagnoli. L’arresto è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino. La fidanzata di Hernandez per ora ha deciso di non presentare denuncia.

Il giocatore, come riferiscono i quotidiani spagnoli, è accusato di avere picchiato la compagna nella sua abitazione di Las Rozas. La donna, trasportata in ospedale, ha subito ferite lievi. Il giornale spagnolo El Mundo racconta che al momento dell’arresto Hernandez era completamento ubriaco e non ha opposto alcuna resistenza di fronte agli agenti di polizia.

Nato a Marsiglia, Lucas Hernandez fatto il suo debutto da professionista con l’Atletico Madrid B il 26 aprile 2014 nella gara persa 1-0 contro la Real Sociedad B. Il 3 dicembre 2014, il difensore francese ha giocato la sua prima partita in Coppa del Re contro l’Hospitalet, restando in campo per 90 minuti. L’esordio in campionato con l’Atletico Madrid di Simeone è avvenuto durantee la vittoriosa trasferta con l’Athletic Club (partita finita 4-1) quando il difensore francese entrò in campo al posto di Guilherme Siqueira.