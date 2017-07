Alex Ferguson: “Mino Raiola? E’ un pezzo di…”

LONDRA – Alex Ferguson, ex allenatore e icona del Manchester United, attacca pesantemente il procuratore Mino Raiola e lo definisce “un sacco di m..da”.

La frase è documentata dal filmato registrato durante una conferenza stampa della squadra di rugby ‘Sale Sharks’ risalente al febbraio scorso, quando Ferguson rispose in questo modo a una domanda del giocatore Brian Mujati che gli chiedeva spiegazioni sulla partenza dell’allora 19enne Paul Pogba da Manchester nel 2012 per andare alla Juventus che lo pagò appena un milione di euro prima di rivenderlo un anno fa proprio allo United per la folle cifra di 105 milioni: “Come è successo? È semplice – ha risposto Ferguson -: aveva un pessimo procuratore, un sacco di m..da”.