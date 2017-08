Alma Juventus Fano-Bassano Virtus in streaming, diretta live dalle 18.30 su Sportube tv – Lega Pro Channel, gruppo Eleven Sports: ecco come vedere la partita, gara della prima giornata del girone B di serie C 2017-18. Stadio Raffaele Mancini di Fano.

Per vedere la diretta streaming di Alma Juventus Fano-Bassano Virtus, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la web tv che trasmette tutte le dirette e gli highlights del campionato di Serie C 2017-18.

Anche quest’anno il servizio è a pagamento, gratuito solo per le partite di Coppa Italia, per le quali basta solo attivare un account Sportube. Come prima cosa è quindi necessario registrarsi (gratuitamente, e basta farlo una volta sola) sul sito di Sportube, tramite social network o compilando online un modulo di registrazione.

Come funziona Sportube a pagamento? La singola partita costa 2,90 euro. Ci sono poi due pacchetti. L’intero campionato in casa e in trasferta della propria squadra del cuore, scontato fino al 30 settembre, costa 29,90 euro anziché 39,90. Il pacchetto trasferta, con solo le gare fuori casa della propria squadra,

costa 19,90 anziché 29,90 se lo si acquista entro il 30 settembre.

Queste le 19 società del Girone B in ordine alfabetico: AlbinoLeffe, Bassano, Fano, Feralpi Salò, Fermana, Gubbio, Mestre, Modena, Padova, Pordenone, Ravenna, Reggiana, Renate, Sambenedettese, Santarcangelo, Sud Tirol, Teramo, Triestina e Vicenza.