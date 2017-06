Angel Correa, morto suo fratello Luis Martinez in Argentina

MADRID – Angel Correa, calciatore dell’Atletico Madrid, piange la morte del fratello 25enne, Luis Martinez. Il cadavere del giovane è stato ritrovato domenica scorsa nella sua abitazione di Las Flores, nella zona a Sud di Rosario, in Argentina. Secondo quanto appreso dalla stampa locale il ragazzo era stato visto per l’ultima volta sabato sera, intorno alle 19.30, e nulla lasciava presagire cosa sarebbe accaduto poche ore dopo. Ignote al momento le cause del decesso.

Correa era finito nel mirino dell’Inter nelle scorse settimane. Il suo nome venne accostato alla società nerazzurra a caccia di rinforzi per fornire a Mauro Icardi una pedina utile a potenziare il reparto offensivo. Un’operazione fermatasi sul nascere anche a causa del blocco al mercato imposto alla società spagnola per le note vicende legate alle irregolarità di tesseramento su calciatori minorenni.

L’ala destra di Rosario è reduce da una stagione positiva. Sono 47 le presenze accumulate nel complesso (per un totale di 1919 minuti), di cui 31 nella Liga. Otto le reti realizzate (4 in campionato, altrettante in Coppa del Re), 11 gli assist totali.