ROMA – “Antonio Cabrini potrà ritornare in tempi brevissimi alla vita di tutti giorni. L’operazione è riuscita perfettamente”. Lo dicono i medici della clinica napoletana in cui è stato operato il campione del mondo del 1982. Cabrini, scrive Tgcom, si è sottoposto ad un intervento chirurgico di ricostruzione tendinea compiuto da tre professori della clinica Minerva di S. Maria Capua Vetere. Il calciatore “potrà riprendere in un mese le sue consuete attività”, fa sapere lo staff medico.

Nel 1991 Cabrini ha lasciato il campo da gioco per sedersi in panchina. Ha allenato diverse squadre in serie C e B, per poi approdare sulla panchina della nazionale siriana. In seguito ha allenato per cinque anni la nazionale di calcio femminile, che ha lasciato questa estate.