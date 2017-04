Antonio Cassano dixit: "Juve col 4-2-3-1? Se incontra Barcellona o Real..."

TORINO – Antonio Cassano profeta…maldestro per il cammino in Champions League della Juventus. Tempo fa l’ex giocatore della Sampdoria aveva detto che la squadra di Allegri non avrebbe mai potuto affrontare le big europee (Barcellona e Real Madrid) con un modulo spregiudicato come il 4-2-3-1 con cui ha effettivamente giocato contro i blaugrana. Schiantandoli, perché nel 3-0 dell’andata la Juve ha stracciato il Barca e al ritorno con lo stesso modulo è riuscito a contenere le sfuriate dei catalani, che dopo anni non hanno segnato nemmeno un gol al Camp Nou.

Queste le parole di Cassano quando Allegri varò il cosiddetto “4 fantasia” (perché oltre a Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain c’è anche un giocatore offensivo come Pjanic a centrocampo):

“Possono giocare così in Italia, ma in Europa se becchi il Barcellona o il Bayern Monaco voglio vedere come va a finire. In Italia fanno paura a tutti e possono giocare come vogliono, pure con Buffon in porta e 10 giocatori qualsiasi, ma penso che in Champions Allegri farà qualche aggiustamento. Io la vedo dura che possa giocare con quei quattro più Pjanic: in Italia la palla ce l’hanno sempre loro, in Europa se ce l’hanno gli altri devi correre. Confido in Allegri, che stimo moltissimo: sicuramente troverà la chiave giusta”.