Antonio Cassano, ennesimo episodio: parla la moglie Carolina Marcialis

GENOVA – “Antonio semplicemente non voleva stravolgerci la vita, far cambiare tutto a me e ai bimbi”.racconta così gli ultimi tormenti di Fantantonio che ha annunciato l’addio al Verona, squadra a cui si era appena legato, e al calcio. E per “tutto” – scrive il settimanale – la pallanuotista intende la casa di Nervi, la scuola dei figli, e anche la voglia di riscossa professionale della stessa Marcialis, che dopo l’annata a Genova in serie A2 era entrata nel mirino del Rapallo (A1). “Ma io sono la prima che lo appoggia in qualsiasi scelta – sottolinea -:Mi ambiento ovunque. L’importante è essere uniti: per il resto possiamo andare in capo al mondo”. Proprio la signora Cassano – ricostruisce Oggi – aveva in un primo tempo convinto il giocatore a fare marcia indietro sull’addio al Verona, raggiungendo Primiero, dove si allenava.

“Sono partita di mattina presto da Genova – dice la Marcialis – Appena ho sentito la sua voce, al telefono, mi sono messa in macchina con i bambini e mi sono sparata 450 chilometri: Anto neppure lo sapeva, che stavamo arrivando”.

