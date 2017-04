AS MONACO-BORUSSIA DORTMUND STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA – Il ritorno dei quarti di finale di Champions League As Monaco-Borussia Dortmund, andata 3-2 per i francesi, sarà trasmesso sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium e visibile sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. As Monaco-Borussia Dortmund, che si giocherà il 19 aprile alle ore 20:45, sarà disponibile in Live Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet (clicca qui).

L’ As Monaco è ai quarti di Coppa dei Campioni per la quinta volta in totale. Finora: V2 S2. La squadra francese ha raggiunto le semifinali nel 1993/94 tramite la fase a gironi a otto squadre, quando le prime due di ogni gruppo si qualificavano per la fase a eliminazione diretta. Il Monaco è diventato la nona squadra ad aver passato il turno di Champions League nonostante una sconfitta di due gol all’andata, nonché la terza ad aver compiuto due volte l’impresa dopo Barcelona e Chelsea. In precedenza ci era riuscito contro il Real Madrid ai quarti del 2003/04.

Il Dortmund partecipa ai quarti di Coppa dei Campioni per l’ottava volta, la terza in cinque anni, e ha un bilancio di V4 S3. In Europa, la squadra di Thomas Tuchel ha perso solo tre volte su 12 fuori casa dall’inizio della scorsa stagione (V7 P2 S3), anche se nelle ultime due partite ha rimediato un pareggio e una sconfitta. Il Dortmund è uscito cinque volte su cinque nelle competizioni UEFA dopo aver perso in casa all’andata. L’occasione più recente è stata quella contro l’Udinese al primo turno di Coppa UEFA 2008/09: sconfitto per 2-0 davanti al suo pubblico, il Borussia ha vinto con lo stesso risultato in Italia ma si è arreso 4-3 ai rigori.

Le probabili formazioni di As Monaco-Borussia Dortmund:

AS Monaco (4-4-2): Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Raggi; B. Silva, Bakayoko, Moutinho, Lemar; Falcao, Mbappé. All.: Jardim.

Borussia Dortmund (4-3-3): Bürki; Piszczek, Sokratis, S. Bender, Schmelzer; Kagawa, Weigl, Guerreiro; Dembelè, Aubameyang, Reus. All.: Tuchel.