Atalanta-Bologna diretta, formazioni ufficiali dalle 17.45

BERGAMO – Atalanta-Bologna – la diretta live della partita di Serie A.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez. All. Gasperini

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Taider, Viviani, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci. All. Donadoni

Atalanta-Bologna (orario 18:00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

ATALANTA-BOLOGNA, le dichiarazioni di Gasperini – «Spinazzola e Gomez stanno bene, si sono allenati regolarmente tutta la settimana».

Il rientro nei ranghi dell’ex infortunato e dell’ex squalificato speciale dopo l’ottimo 1-1 in casa della Roma galvanizza Gian Piero Gasperini alla vigilia del match col Bologna:

«A parte Zukanovic e Dramé siamo al completo, quindi nella condizione fisica e mentale ideale per affrontare il finale di stagione», ammette l’allenatore dell’Atalanta. L’outsider ha l’orizzonte della qualificazione europea davanti dopo 27 anni e non vuole fallire:

«La partita di sabato presenta delle difficoltà, abbiamo bisogno di fare un’ottima gara perché di scontate non ce ne sono – prosegue Gasperini -.

Se vinciamo restiamo in alto per un’altra settimana tenendo dietro chi ci insegue, ma il campionato è pieno di trappole: col Sassuolo, formazione più o meno con le stesse prospettive del Bologna che non ha più obiettivi particolari, non eravamo riusciti a vincere per colpa di frenesia e imprecisione».

La piazza di Bergamo esige il taglio del nastro al traguardo coi sogni: «La pressione è molto piacevole perché regala adrenalina. Vediamo concretamente la possibilità di centrare l’obiettivo, i punti vanno fatti , è uno di quegli appuntamenti da non sbagliare», conferma l’uomo sulla tolda di comando.

Che si prende la briga di negare il rischio di nervi tesi a dispetto dei rapporti personali un po’ burrascosi con il quotidiano locale (ai cui inviati di fatto si riserva di non rispondere):

«Andiamo dritti per la nostra strada senza condizionamenti di alcun genere. Non siamo nervosi, siamo nella situazione ideale per proseguire un cammino bene impostato e la prestazione di Roma da questo punto di vista mi conforta».

Un salto all’indietro nel tempo per analizzare l’impresa prepasquale è d’obbligo: «Globalmente siamo riusciti a limitare abbastanza una squadra molto forte.

A parte la traversa di Nainggolan e un palo nel secondo tempo non è che Gollini abbia corso chissà quali rischi.

Nel primo, anzi, eravamo stati più pericolosi noi: avevamo due assenze di primo piano ma abbiamo risposto bene lo stesso, un buon viatico perché significa che la rosa è competitiva».