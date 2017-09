Atalanta-Everton streaming – diretta tv, dove vederla (Europa League)

Atalanta-Everton IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Atalanta-Everton (orario 19.00), partita valida per la fase a gironi di Europa League (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

Probabili formazioni Atalanta-Everton

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Kurtic; Gomez, Petagna. Allenatore: Gasperini

Probabile formazione Everton (3-4-2-1): Pickford; Keane, Williams, Jagielka; Holgate, Gueye, Schneiderlin, Baines; Klaassen, Rooney; Ramirez. Allenatore: Koeman.

“Dopo esserci regalati il sogno del ritorno nelle coppe europee dopo ventisei anni, avevamo bisogno di un abbinamento di respiro internazionale e contemporaneamente molto bergamasco”.

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, è intervenuto così alla presentazione della maglia (logo Uefa Europa League sulla manica destra, scritta “RESPECT” e simbolo Uefa sulla sinistra) per l’Europa League e la Coppa Italia, con la sponsorizzazione RadiciGroup, con cui l’accordo era ufficiale già il 24 agosto scorso.

“Giovedì inizia questa avventura e il rammarico è di non poter giocare a Bergamo finché lo stadio non sarà pronto – continua il vertice societario -. Col Sassuolo è stata una partita importantissima perché è arrivata la vittoria, ora siamo molto più sereni. C’è grande attesa e c’è entusiasmo per l’esordio con l’Everton, al Mapei Stadium”.

Il presidente della multinazionale della chimica, della plastica e delle fibre tessili, Angelo Radici, fratello di Paolo e di Maurizio, vicepresidente del gruppo di famiglia e consigliere di amministrazione atalantino, spiega l’origine dell’abbinamento:

“L’amministratore delegato Luca Percassi è mio genero, avendo sposato mia figlia Cristina, quindi è stato un accordo in famiglia grazie anche alla mediazione del direttore operativo dell’Atalanta Roberto Spagnolo.

Tutti noi siamo da sempre legati ai colori nerazzurri: la speranza è che al gruppo la sponsorizzazione costi sempre di più, perché vorrebbe dire andare oltre il girone di qualificazione. Ora è tutto in mano ai giocatori e alla società”.

In chiusura, le dichiarazioni dell’ad del club di Zingonia, Luca Percassi: “Ringrazio la famiglia Radici, da collezionista e tifoso penso che siamo davanti alla maglia più bella della storia dell’Atalanta. La dotazione c’è, da giovedì dovrebbe essere disponibile all’Atalanta Store: ogni bergamasco dovrebbe averlA”.