Atalanta-Roma streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A)

Atalanta-Roma IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Atalanta-Roma (orario 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-3) Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Kurtic, Petagna, Gomez. All. Gasperini

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, Defrel. All: Di Francesco

Le probabili formazioni di tutte le partite della prima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Maietta, De Maio, Masina; Taider, Poli, Pulgar; Verdi, Di Francesco, Destro. All: Donadoni

Torino (4-2-3-1): Sirigu; Zappacosta, N’Kouolou, Moretti, Molinaro; Acquah, Rincon; Iago Falque, Ljajic, Berenguer; Belotti. All: Mihajlovic

Probabili formazioni

Crotone (4-4-2): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Cabrera, Martella; Stoian, Barberis, Rohden, Izco; Tonev, Budimir. All: Nicola.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Locatelli. Calhanoglu: Borini, Suso, André Silva. All. Montella.

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic, Icardi. All: Spalletti

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Tomovic, Hugo, Astori, Olivera; Veretout, Sanchez;, Benassi, Eysseric, Gil Dias; Simeone. All: Pioli

Probabili formazioni:

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Radu, De Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi

Spal (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Alvarez; Quagliarella, Caprari; All. Giampaolo

Benevento (4-4-2): Belec; Letizia, Camporese, Lucioni, Venuti; Ciciretti, Cataldi, Viola, D’Alessandro; Puscas, Coda. All. Baroni

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Sensi, Mazzitelli; Berardi, Falcinelli, Politano. All. Bucchi

Genoa (3-4-3): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Galabinov, Rigoni. All. Juric

Probabili formazioni

Udinese (4-3-3): Scuffet; Wague, Angella, Nuytinck, Pezzella; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Lasagna, Thereau. All. Delneri

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. All. Maran.