Calciomercato Atalanta, colpo Josip Ilicic: beffata la Sampdoria

ROMA – Josip Ilicic va all’Atalanta. Il centrocampista sloveno, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina, è stato contattato e convinto in mattinata dai dirigenti del club. Beffata così la Sampdoria con i quali ci aspettava che il giocatore dovesse sostenere le visite mediche a breve.

L’inserimento dell’Atalanta, dunque, sbarra la strada alla Sampdoria che solo poche ore fa aveva deciso di rinunciare a Wesley Sneijder convinta di avere già in mano Ilicic. E invece il trequartista classe 1988 ha scelto la Dea con la quale giocherà l’Europa League.

Con la maglia della Fiorentina Ilicic ha disputato, dal 2013 ad oggi, 138 presenze andando a segno in 37 occasioni. Nella stagione appena conclusa 5 reti in 30 presenze in campionato.