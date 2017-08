ROMA – Oggi, venerdì 25 agosto, sono stati sorteggiati i gironi di Europa League. L’Atalanta è nel girone E con Lione, Everton e Apollon Limassol.

“E’ stato un sorteggio tosto, ma siamo ugualmente contenti e orgogliosi, perché questa esperienza serve per fare crescere il club. Abbiamo grandi avversari, speriamo di fare bella figura. Siamo orgogliosi dei nostri tifosi, vogliamo rappresentarli bene, l’allenatore darà il meglio di sé per fare bella figura”. Così il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, commenta a Sky sport l’esito del sorteggio di Europa League, da Montecarlo. “E’ un problema non giocare a Bergamo, ma ringraziamo il Sassuolo per l’ospitalità”. La nostra priorità è il campionato – conclude -. Spinazzola? Per noi è perdonato, resta nell’Atalanta, è un bravo ragazzo, dobbiamo recuperarlo sotto ogni punto di vista”.

Questi i gironi delle squadre italiane:

GRUPPO D —

MILAN

Austria Vienna

Rijeka

Aek Atene

GRUPPO K —

LAZIO

Nizza

Waregem

Vitesse

GRUPPO E —

Lione

Everton

ATALANTA

Apollon Limassol