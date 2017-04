ATLETICO MADRID-LEICESTER STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA – Mercoledì 12 aprile alle ore 20.45, all’Estadio Vicente Calderon, l’ Atletico Madrid attenderà l’arrivo in Spagna del Leicester per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League.

Negli ottavi di finale l’ Atletico Madrid ha estromesso dalla competizione il Bayer Leverkusen: dopo aver vinto per 4-2 alla BayArena, gli spagnoli hanno pareggiato in casa per 0-0 con un match accorto e senza rischiare più di tanto. Per il Leicester invece è arrivata invece la grande sorpresa di eliminare il Siviglia di Jorge Sampaoli. Dopo aver perso per 2-1 all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, il Leicester ha vinto per 2-0 al King Power Stadium con le reti decisive di capitan Morgan e Albrighton.

Atletico Madrid-Leicester sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati di Mediaset Premium sui canali Sport 2 (371) e Sport 2 HD (381), con possibilità di visione in streaming su pc, smartphone e tablet grazie all’app Premium Play (clicca qui).

FORMAZIONI UFFICIALI

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis; Saul, Koke, Gabi, Carrasco; Torres, Griezmann. All. Simeone.

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy. All. Shakespeare.