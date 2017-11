MADRID (SPAGNA) – Atletico Madrid-As Roma (orario 20.45) – Partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-As Roma:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, L. Hernandez; Saul, Gabi, Partey, Ferreira-Carrasco; Correa, Griezmann.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Gerson, Dzeko, Perotti.

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal

“Per me è una sfida determinante per poter passare il turno e magari rimanere in testa al girone, al Genoa non ci sto assolutamente pensando”.

Così Eusebio Di Francesco, che vuole assicurarsi in casa dell’Atletico Madrid il passaggio agli ottavi di Champions. Il tecnico, dalla sala stampa del Wanda Metropolitano di Madrid, sottolinea che la squadra giallorossa “ha affrontato alla grande il derby e affronterà questa sfida al meglio. I ragazzi sono carichi, abbiamo un buon margine di vantaggio, ma non ci dobbiamo accontentare. Giocheremo con determinazione per un risultato positivo”.

“Ho visto le ultime partite dell’Atletico, è sempre stato molto aggressivo e lo sarà ancor di più stasera, dovremo essere bravi a rispondere – aggiunge -. Questo è un campo molto difficile e l’avversario molto forte, dovremo essere umili, ma consapevoli della nostra crescita. Nainggolan? È stato convocato, è a disposizione; Gerson può essere una possibilità, ma sulla formazione non anticipo nulla”.