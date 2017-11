Torna la Champions League 2017-2018 con gare decisive. Mancano due partite al termine della fase a gironi e non si può più sbagliare. La Roma si trova al primo posto del gruppo C con 8 punti, uno in più rispetto al Chelsea. La squadra giallorossa è ad un passo dal passaggio del turno, che proverà ad ipotecare sul campo dell’Atletico Madrid, terzo con soli 3 punti. Gli spagnoli sono con le spalle al muro, costretti a fare bottino pieno nelle prossime due partite e sperare in una combinazione favorevole di risultati.

Di Francesco dopo la vittoria nel derby dovrebbe optare per il turnover: i ballottaggi sono Florenzi-Bruno Peres, col secondo in vantaggio viste le condizioni non ottimali del primo, mentre in mezzo al campo Gonalons è pronto a prendere il posto di De Rossi, e Pellegrini quello di Strootman. In attacco l’unico col posto sicuro è Dzeko.

Simeone non ha particolari problemi di formazione escludendo l’assenza dello squalificato Savic: in campo Gimenez. Correa-Griezmann davanti, il giovane Partey ancora titolare.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, L. Hernandez; Saul, Gabi, Partey, Ferreira-Carrasco; Correa, Griezmann.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Gerson, Dzeko, Perotti.

L’arbitro designato per dirigere la partita è Bjorn Kuipers. Il 44enne olandese ha già diretto la Roma in Champions League in quattro occasioni: per i giallorossi 1 vittoria e 3 pareggi.

Il match è in programma mercoledì 22 novembre alle ore 20.45, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma soltanto su Mediaset Premium, sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Per gli abbonati sarà dunque possibile guardare la partita anche in streaming su Premium Play (clicca qui).