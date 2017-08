Minniti colpevole di serietà. Intollerabile nel paese del "ma che, sul serio?"

Minniti Marco ministro degli Interni è rimasto tale in un lunedì di inizio agosto perché, avesse non diciamo sbattuto la porta ma solo accostato l'uscio salutando la compagnia, sarebbe venuto giù il governo e quel che resta della legislatura. E anche quel che resta della credibilità residua dell'Italia intesa come Stato.