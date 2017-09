Barcellona-Juventus diretta, formazioni ufficiali dalle 20 (Champions League)

BARCELLONA (SPAGNA) – Barcellona-Juventus (orario 20.45) – Partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Barcellona-Juventus.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Dembélé. Allenatore: Ernesto Valverde.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Sturaro; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Barcellona-Juventus, la diretta live di Sportal su Blitz Quotidiano.



“Dybala deve fare una grande stagione in Champions”, e la Juve che riparte dalla Champions ha la vittoria finale come “sogno”: lo dice il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, in un’intervista al sito dell’Uefa.

“Gli ultimi tre anni sono stati fantastici, abbiamo raggiunto due finali di Champions League. La prima è stata piuttosto inaspettata, mentre per la seconda avevamo più speranze di arrivare davvero fino in fondo. Non ci siamo riusciti ma lo consideriamo comunque un successo perché non capita a tutti di arrivare a giocarsi una finale di Champions”, sono le parole di Allegri alla vigilia della partita col Barcellona.

“Vincere la Champions League non può essere un obiettivo, è un sogno – sottolinea l’allenatore della Juventus -. E per realizzare quel sogno devi lavorare per tanti anni e soprattutto sviluppare una certo tipo di approccio mentale. La Juventus punta a essere costantemente tra le migliori otto in Europa. Per riuscirci serve pianificare e ingaggiare giocatori di qualità. Credo che il club stia facendo davvero bene in questo senso”.

“I risultati sono arrivati anche cambiando tanto – continua -. Per continuare a vincere serve lavorare molto e restare motivati. Alla fine la motivazione è ciò che fa la differenza. Dove può arrivare Dybala?

“Paulo è cresciuto davvero molto da quando è arrivato alla Juventus – risponde -. Ha tanto talento ma credo abbia ancora un ampio margine di miglioramento. Ha iniziato la stagione alla grande ma siamo appena all’inizio. Soprattutto deve fare una grande stagione in Champions, è un suo obiettivo”.