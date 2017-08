BARCELLONA – Riyad Mahrez ha lasciato il ritiro della Nazionale Algerina per firmare con il suo nuovo club. In questo momento il Barcellona è in pole rispetto a Chelsea e Arsenal.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la federcalcio algerina ha twittato: “Il giocatore è stato autorizzato a lasciare il ritiro per firmare il contratto col nuovo club”.

Nessuno, però, sa quale sia la squadra che è riuscita ad assicurarsi il centrocampista offensivo del Leicester (che smentisce di aver ricevuto nuove offerte), anche se dall’Algeria filtrano voci di un suo atterraggio a Barcellona.