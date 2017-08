BARCELLONA (SPAGNA) – E’ successo veramente. Il Barcellona ha deciso di spendere ben 150 milioni di euro, il Dortmund ne aveva rifiutati 100 in precedenza, per portare in Catalogna Ousmane Dembélé.

Come scrive La Gazzetta dello Sport con Elmar Bergonzini, l’annuncio lo darà Watzke, amministratore delegato del Dortmund, domani alle 12, orario per il quale è stata programmata una conferenza stampa con tematica principale il bilancio del club giallonero.

La strategia dei tedeschi, che hanno sospeso Dembélé due settimane fa, quando non si è presentato all’allenamento, senza abbassare le pretese nonostante le pressioni esterne, ha avuto successo.

Il Barcellona, che a giugno aveva offerto 50 milioni per il giocatore, ha messo sul piatto 120 milioni cash più 30 di bonus. Plusvalenza monstre per il Dortmund che un anno fa prese Dembélé per soli 15 milioni dal Rennes.