MONTEVIDEO – A poche ore da Uruguay-Argentina, Leo Messi si è reso protagonista di un gesto che ha commosso il web.

Il bomber del Barcellona è “andato in gol” regalando un sogno a un suo piccolissimo fan.

Il bambino stava inseguendo Messi per ricevere un autografo ma la sicurezza lo ha placcato in maniera violenta.

A questo punto è intervenuto Messi,

pretendendo che il bambino venisse lasciato immediatamente per scambiare due chiacchiere con lui.

In questo modo Messi si è confermato non solamente un campione in campo ma anche nella vita.