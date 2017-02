Bari-Vicenza streaming – diretta tv, dove vederla

Bari-Vicenza, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport alle ore 18.00. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

Probabili formazioni – Bari (4-3-3): Micai; Cassani, Capradossi, Tonucci, Morleo; Fedele, Basha, Macek; Brienza, Floro Flores, Parigini. Allenatore: Stefano Colantuono.

Vicenza (4-4-1-1): Benussi; Bianchi, Zaccardo, Adejo, Pucino; Vita, Rizzo, Gucher, Orlando; Giacomelli; Ebagua. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Classifica Marcatori Serie B.

17 reti.

Pazzini (Verona; 5 rigori)

12 reti.

Caputo (Virtus Entella; 1 rigore)

10 reti.

Litteri (Cittadella)

9 reti.

Lasagna (Carpi)

Dionisi (Frosinone)

Coda (Salernitana)

Avenatti (Ternana; 3 rigori)

8 reti.

Ceravolo (Benevento; 3 rigori)

Ciano (Cesena; 2 rigori)

Ciofani D. (Frosinone; 1 rigore)

La Mantia (Pro Vercelli; 1 rigore)

Antenucci (Spal; 1 rigore)

7 reti.

Cacia (Ascoli; 3 rigori)

Caracciolo (Brescia; 2 rigori)

Di Carmine (Perugia)

6 reti.

Maniero (Bari; 4 rigori)

Djuric (Cesena)

Galabinov (Novara; 1 rigore)

Masucci (Pisa/Virtus Entella)

Zigoni (Spal)

5 reti.

Ardemagni (Avellino; 1 rigore)

Verde (Avellino; 1 rigore)

Iori (Cittadella; 1 rigore)

Sansone (Novara)

Nicastro (Perugia)

Donnarumma (Salernitana; 1 rigore)

Rosina (Salernitana)

Granoche (Spezia; 1 rigore)

Coronado (Trapani; 1 rigore)

Bessa (Verona).