ROMA – Gabriel Omar Batistuta fatica a camminare: “Mi sono rovinato la salute per il calcio”. A rivelarlo è stato lo stesso bomber argentino, ex attaccante di Fiorentina e Roma. A 48 anni Batigol, come veniva soprannominato, racconta di avere seri problemi di salute: ““È la verità, questo è il risultato del mio lavoro senza tregua in campo. Non mi sono mai tirato indietro, ho messo sempre il massimo impegno anche quando stavo male. Una cosa è certa, ho dato più di quello che avrei dovuto e potuto”, ha detto a Fifa 1904.

Effetto collaterale di una carriera brillante a dir poco: 300 gol in 553 partite, che l’hanno portato ad essere il secondo marcatore di tutti i tempi della nazionale argentina, con 54 reti in 77 presenze. Per superarlo c’è voluto Lionel Messi nel 2016, che ad oggi ha segnato 58 gol in 118 presenze.

Batistuta ha dovuto lasciare il calcio nel 2005, a 36 anni, proprio a causa delle condizioni di salute, in particolare per problemi alle ginocchia e alla schiena. Ma non avrebbe voluto: