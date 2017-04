Bayern eliminato per errori arbitro, Ancelotti: “Ci vuole la moviola in campo”

MADRID (SPAGNA) – “, ma siamo stati vicini a fare partita perfetta e per larghi tratti l’abbiamo fatta. Il match era sotto controllo, e dopo è successo quel che è successo. Peccato…”.

E’ un Carlo Ancelotti amareggiato quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta l’eliminazione del Bayern dalla Champions ad opera del Real Madrid.

“I miei hanno fatto più di ciò che potevano – dice ancora il tecnico – e sono orgoglioso di loro e del fatto di allenarli. Influenza del Real sugli arbitri? io non credo a quello, ma l’arbitro ha fatto molti errori: probabilmente non era all’altezza.

Non ero tanto d’accordo sulla moviola in campo, ma a questo punto sono assolutamente favorevole: un arbitro non può decidere un quarto di Champions in questa maniera”. Ma di cosa stava discutendo in campo con Zidane?

“Di tutti gli errori di Kassai – risponde Ancelotti -, ne ha fatti anche a nostro favore anche se non così vistosi. In questa doppia sfida abbiamo avuto la sfortuna di giocare 45′ in dieci sia a Monaco, dove lo meritavamo, che qui a Madrid, dove invece sicuramente non lo meritavamo”.

Real Madrid-Bayern Monaco 4-2, gli highlights della partita di Champions League.



Real Madrid-Bayern Monaco 4-2, video con il gol segnato da Asensio.

GOOOLL⚽️ de Marco Asensio que pone el 4-2 final.

El Real Madrid ⚪️⚪️ está en Semifinales de #ChampionsLeague pic.twitter.com/iRwAtcjC6w — 90 Minut⚽️s México (@90minutosmex2) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 3-2, video con il gol della tripletta di Cristiano Ronaldo dopo un numero incredibile di Marcelo. Per Ronaldo si tratta del 100° gol in Champions League.

GOOL GOL GOLL⚽️⚽️⚽️ DEL Real Madrid ⚪️se perdió el Bayern Múnich y Cristiano Ronaldo de nuevo 3-2 #ChampionsLeague pic.twitter.com/jgtn9skgem — 90 Minut⚽️s México (@90minutosmex2) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 2-2, video con il gol del pareggio segnato da Cristiano Ronaldo in netto fuorigioco.

Vidal espulso per doppia ammonizione ma dal video si vede chiaramente come il suo intervento fosse sulla palla.

Vidal was sent off for this. No way a second yellow.#RMAFCB pic.twitter.com/6rMHJvtDjk — Poor First Touch (@InvertdWhinger) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, video con l’autogol di Sergio Ramos.

76′: Ronaldo scores

78′: Sergio Ramos scores an own goal 3-3 on aggregate. What a tie this has been. pic.twitter.com/fJdIdaReDP — Mootaz (@MHChehade) 18 aprile 2017

Real Madrid-Bayern Monaco 1-1, video con il gol segnato da Cristiano Ronaldo su assist di Casemiro.

Real Madrid-Bayern Monaco 0-1, video con il gol segnato da Lewandowski su un rigore assegnato per un fallo di Casemiro su Robben.