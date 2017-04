BAYERN MONACO-REAL MADRID STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA – Mercoledì 12 aprile alle ore 20.45, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il Bayern Monaco attenderà l’arrivo del Real Madrid per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Una sfida che promette scintille, grande tensione, per un Ancelotti che tornerà da avversario anche al Bernabeu nel match di ritorno dopo aver vinto sulla panchina dei blancos la Decima.

Negli ottavi di finale il Bayern Monaco ha strapazzato senza se e senza ma l’Arsenal: dopo aver vinto per 5-1 all’Allianz Arena, i tedeschi hanno stravinto anche in casa degli inglesi per 5-1 grazie alle solite grandi giocate di Lewandowski, Robben e Vidal. Per il Real Madrid lo scoglio si è chiamato Napoli: un doppio 3-1 sia al Bernabeu che al San Paolo, ma soffrendo molto in alcuni frangenti delle due sfide.

Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati di Mediaset Premium sui canali Sport 1 (370) e Sport 1 HD (380), con possibilità di visione in streaming su pc, smartphone e tablet grazie all’app Premium Play (clicca qui). Prevista la diretta sul canale tedesco ZDF e anche sul canale svizzero RSI LA2 che hanno optato per trasmettere la super sfida dell’Allianz Arena.

Le formazioni ufficiali. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Javi Martinez, Boateng, Alaba; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Thiago Alcantara, Ribery; Muller.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.