Marco Verratti – Bayern, i tedeschi rinunciano: troppi 100 milioni

PARIGI (FRANCIA) – Il Bayern Monaco rinuncia a Marco Verratti: il prezzo è troppo alto. A farlo sapere è il presidente del club bavarese, Uli Hoeness, che ha parlato a Fox Sport. “Noi non pagheremo 100 milioni per Verratti o 25 all’anno per Aléxis Sánchez. Se vogliamo vincere la Champions League dobbiamo rafforzarci e certamente spendere parecchio, ma non fare sciocchezze”, ha detto.

Hoeness ha aggiunto che il Bayern Monaco proseguirà nella sua politica di acquistare giovani talenti, come sta facendo il Real Madrid:

“Dicono che dobbiamo rafforzarci per costruire il Bayern Monaco del futuro, ma poi appena facciamo firmare giocatori di 20 e 22 anni ecco arrivare la critiche”.