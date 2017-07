Calciomercato Benevento, Marco D’Alessandro arriva dall’Atalanta

Il Benevento, neo promosso in Serie A, ha piazzato ilPrestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 5 milioni di euro.

Marco D’Alessandro è un esterno d’attacco in grado di giocare sia in un 4-4-2, che in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Abbina la qualità alla quantità e con impegno e generosità sa aiutare la squadra anche in fase di non possesso, per poi scatenarsi soprattutto negli spazi con il suo buon dribbling e rapide ripartenze in velocità, anche se vede poco la porta.

Il tanto lavoro sporco sulla fascia gli permette di crossare spesso dal fondo, ma le occasioni in zona gol, dove può migliorare, sono inevitabilmente meno frequenti.

La playlist con i protagonisti del calciomercato