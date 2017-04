Besiktas-Lione streaming – diretta tv, dove vederla. Europa League

Besiktas-Lione IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Besiktas-Lione (orario 21.05), partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e verrà trasmessa in diretta streaming su SkyGo che è una applicazione che permette agli abbonati Sky di vedere il match su pc, tablet e cellulari smartphone. Besiktas-Lione verrà trasmessa anche in diretta tv, in chiaro, su Tv8.

Europa League, ritorno dei quarti di finale. Le probabili formazioni delle partite di stasera (20 aprile 2017).

Manchester Utd (3-5-1-1): Romero; Bailly, Shaw, Rojo; Valencia, Fellaini, Herrera, Pogba, Young; Mkhitaryan; Ibrahimovic.

Anderlecht (4-3-3): Ruben; Appiah, Mbodj, Spajic, Najar; Dendoncker, Hanni, Tielemans; Chipciu, Teodorczyk, Stanciu.

Schalke (4-2-3-1): Fahrmann; Coke, Kehrer, Badstuber, Aogo; Goretzka, Geis; Caligiuri, Meyer, Avdijaj; Burgstaller.

Ajax (4-3-3): Onana; Viergever; De Ligt, Sanchez, Veltman; Ziyech, Schone, Klaassen; Younes, Dolberg, Neres Campos.

Besiktas (4-2-3-1): Fabricio, Gonul, Marcelo, Tosic, Adriano, Ozyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel, Tosun.

Lione (4-2-3-1): A.Lopes; Rafael, Mammana, M.Diakhaby, Rybus; Gonalons, Ferri; Cornet, Tolisso, Fekir, Lacazette.

Genk (4-3-3): Ryan; Castagne, Brabec, Colley, Uronen; Pozuelo, Malinovskiy, Berge; Trossard, Samatta, Boetius.

Celta Vigo (4-2-3-1): Alvarez; Mallo, Gomez, Roncaglia, Planas; Diop, Diaz; Sené, Jozabed, Bongonda; Beauvue.

Classifica marcatori Europa League. 8 gol: Giuliano (Zenit) – Dzeko (Roma)

7

Aduriz (Athletic Bilbao)

5

Ibrahimovic (Manchester United) – Teodorczyk (Anderlecht) – Kalinic (Fiorentina) – Hoarau (Young Boys).

4

Stanciu (Anderlecht) – Taison (Shakhtar Donetsk) – Soteriou (Apoel Nicosia) – Tosun (Besiktas) – Dolberg (Ajax) – Babacar (Fiorentina) – Bailey (Genk) – Kokorin (Zenit) – Aspas (Celta Vigo) – Guidetti (Celta Vigo) – Fekir (Lione) – Smolov (Krasnodar).

3

Joaozinho (Krasnodar) – Rusescu (Osmanlispor) – Lacazette (Lione) – Diakhaby (Lione) – Holzhauser (Austria Vienna) – Elyounoussi (Olympiacos) – Mikhitaryan (Manchester United) – Aboubakar (Besiktas) – Komlichenko (Slovan Liberec) – Tielemans (Anderlecht) – Belfodil (Standard Liegi) – Seba (Olympiacos) – Ferreyra (Shakhtar Donetsk) – Efrem (Apoel Nicosia) – Coulibaly (Gent) – Milicevic (Gent) – Stindl (Borussia M.).

2

Gianniotas (Apoel Nicosia) – Stepanenko (Shakhtar Donetsk) – Kovalenko (Shakhtar Donetsk) – Kryvtsov (Shakhtar Donetsk) – Golubovic (Steaua Bucarest) – Jorgensen (Feyenoord) – Hassan (Sporting Braga) – Stojiljkovic (Sporting Braga) – Poloz (Rostov) – Younes (Ajax) – Ziyech (Ajax) – Klaassen (Ajax) – Traore (Ajax) – Bernard (Shakhtar Donetsk) – Bernardeschi (Fiorentina) – Christensen (Borussia M.) – Perbet (Gent) – Zarate (Fiorentina) – El Shaarawy (Roma) – Fazio (Roma) – De Blasis (Mainz) – Despotovic (Astana) – Medunjanin (Maccabi Tel Aviv).

Strootman (Roma) – Eder (Inter) – Icardi (Inter) – Hwang (Salisburgo) – Michel (Qarabag) – Gurbanov (Qabala) – Perotti (Roma) – Buzaglo (Hapoel Beer Sheva) – Nwakaeme (Hapoel Beer Sheva) – Kilduff (Dundalk) – Alibec (Astra Giurgiu) – Budescu (Astra Giurgiu) – Rodrigues (Paok Salonicco) – Ibarbo (Panathinaikos) – Athanasiadis (Paok Salonicco) – Acheampong (Anderlecht) – Bruno (Anderlecht) – Buffel (Genk) – Castagne (Genk) – Karelis (Genk) – Ndidi (Genk) – Samata (Genk) – Duris (Viktoria Plzen) – Horava (Viktoria Plzen) – Trossard (Genk).

Kadlec (Sparta Praga) – Babel (Besiktas) – Kjaer (Fenerbahce) – Sow (Fenerbahce) – Van Dijk (Southampton) – Mata (Manchester United) – Lingard (Manchester United) – Austin (Southampton) – Bentaleb (Schalke 04) – Burgstaller (Schalke 04) – Goretzka (Schalke 04) – Konoplyanka (Schalke 04) – Orellana (Celta Vigo) – Wass (Celta Vigo) – Pogba (Manchester United) – Rooney (Manchester United).

Ansarifard (Olympiacos) – Cambiasso (Olympiacos) – Rotpuller (Austria Vienna) – Kayode (Austria Vienna) – Grunwald (Austria Vienna) – Joelinton (Rapid Vienna) – Tolisso (Lione) – Soderlund (Saint Etienne) – Aouar (Lione) – Pato (Villarreal) – Beric (Saint Etienne) – Defrel (Sassuolo) – Politano (Sassuolo) – Ragusa (Sassuolo) – de Camargo (Apoel Nicosia) – Ari (Krasnodar) – Claesson (Krasnodar).