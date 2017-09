MILANO – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha svelato un curioso retroscena su Lionel Messi, fuoriclasse assoluto del Barcellona.

In diretta su Sky Sport, nel dopo partita di Barcellona-Juventus, Costacurta ha fatto una piccola confessione: “Dopo la grande prestazione contro la Juventus, mi sono ricordato di aver sfidato Messi quando lui aveva 17 anni. Era una sfida di precampionato, io entrai a mezz’ora dalla fine e lui poco dopo. Forse perché avevo le gambe imballate, non so, ma non lo presi mai. Ricordo che mi girai verso Ancelotti e gli dissi che se mi avesse voluto togliere non mi sarei offeso, avrei evitato una brutta figura”.