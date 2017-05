Bologna-Milan streaming e diretta tv, dove vederla

BOLOGNA-MILAN IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Bologna-Milan (ore 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Queste le formazioni ufficiali.

Bologna – Da Costa, Kraft, Pulgar, Verdi, Destro Krejci, Mbaye, Nagy, Maietta, Gastaldello, Dzemaili.

Milan – Donnarumma, Abate, Romagnoli, Paletta, Vangioni, Kucka, Locatelli, Pasalic, Deulofeu, Bacca, Suso.

“Ha promesso di offrirci una cena, ora devo decidere se sarà in un ristorante stellato o in una pizzeria, ho tempo per pensarci…”. Vincenzo Montella archivia con un sorriso i malumori espressi da Carlos Bacca al momento della sostituzione durante la partita persa domenica con la Sampdoria, per cui il colombiano si è scusato.

“Non c’è stata guerra, ci siamo chiariti, ho voluto capire cosa gli passasse per la testa. Credo che non abbia fatto nulla di grave, è andato un po’ sopra le righe ed è bello che abbia riconosciuto di aver sbagliato, più o meno sollecitato”, racconta Montella alla vigilia della sfida con il Bologna, senza rivelare se l’attaccante partirà o meno titolare: “Dipende da dove ci porta a mangiare… Comunque, è un vantaggio poter giocare subito: dopo una sconfitta interna, prima si torna in campo e meglio è. Abbiamo voglia di rivalsa e di vincere”.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A – 17 reti: Dzeko (Roma). – 16 reti: Mertens (1 rigore-Napoli). Higuain (Juventus) – 15 reti: Icardi (1-Inter); Belotti (1-Torino). – 12 reti: Immobile (3-Lazio). – 10 reti: Borriello (Cagliari); Kalinic (1-Fiorentina); Simeone (1-Genoa); Iago Falque (2-Torino).

– 9 reti: Bernardeschi (2-Fiorentina); Hamsik (Napoli); Nestorovski (Palermo); Thereau (Udinese). – 8 reti: A. Gomez (1-Atalanta); Falcinelli (1-Crotone); Bacca (2-Milan); Callejon (Napoli); Muriel (2-Sampdoria).

– 7 reti: Perisic (Inter); Insigne (Napoli). – 6 reti:Kessie (2-Atalanta); Keita (Lazio); Perotti (6-Roma); Schick (Sampdoria); Defrel e Matri (Sassuolo).

– 5 reti: Kurtic, Petagna (Atalanta); Destro, Dzemaili (Bologna); Pellissier (1-Chievo); Mchedlidze (Empoli); Dybala (2) e Pjanic (Juventus); Parolo (Lazio); Caprari (1-Pescara); Nainggolan (Roma); Pellegrini (1-Sassuolo); Ljajic (1), Benassi (Torino); D. Zapata (1-Udinese).