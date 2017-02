Bologna-Napoli streaming – diretta tv, dove vederla

Bologna-Napoli IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Bologna-Napoli (ore 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Bologna-Napoli.

Bologna (4-3-3): 83 Mirante, 35 Torosidis, 28 Gastaldello, 20 Maietta, 25 Masina, 16 Nagy, 5 Pulgar, 31 Dzemaili, 9 Verdi, 10 Destro, 11 Krejci. (1 Da Costa, 97 Sarr, 2 Oikonomou, 13 Brignani, 15 Mbaye, 17 Donsah, 21 Petkovic, 14 Di Francesco, 22 Rizzo, 19 Sadiq). All.: Donadoni. Squalificati: Krafth, Viviani. Diffidati: Masina. Indisponibili: Okwonkwo.

Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 Diawara, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 3 Strinic, 30 Rog, 8 Jorginho, 5 Allan, 4 Giaccherini, 32 Pavoletti, 99 Milik). All.: Sarri.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Koulibaly, Hysaj. Indisponibili: 62 Tonelli. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 7,25; 4,25; 1,47.