BORUSSIA DORTMUND-AS MONACO STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA – Mercoledì 12 aprile alle ore 20:45, il Borussia Dortmund di Thomas Tuchel sfiderà in Germania il Monaco di Jardim. La sfida è stata rinviata di 24 ore dopo l’attentato verso il pullman della squadra tedesca che ha causato il ferimento del difensore spagnolo Bartra.

Negli ottavi di finale il Borussia Dortmund ha estromesso dalla competizione il Benfica: dopo aver perso per 1-0 a Lisbona, i tedeschi hanno stravinto in casa per 4-0 grazie anche ad una splendida tripletta di Pierre Emerick Aubameyang. Per il Monaco invece è arrivata una vittoria ancor più di prestigio: il Manchester City di Guardiola. Dopo aver perso per 5-3 all’Etihad Stadium, il Monaco ha vinto per 3-1 allo stade Louis II con la rete decisiva di Bakayoko nel finale.

La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati di Mediaset Premium sui canali Sport 2 (371) e Sport 2 HD (381), con possibilità di visione in streaming su pc, smartphone e tablet (clicca qui). Non prevista nemmeno la diretta sul canale tedesco ZDF né sul canale svizzero RSI LA2 che hanno optato per altre scelte.

LE FORMAZIONI UFFICIALI.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Ginter, Papastathopoulos, Bender; Piszczek, Kagawa, Weigl, Schmelzer; Dembélé, Raphael Guerreiro; Aubameyang. All. Thomas Tuchel.

MONACO (4-4-2): Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Raggi; Bernardo Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar; Falcao, Mbappé. All. Leonardo Jardim.