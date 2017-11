GENOVA – Buffon e Barzagli non giocheranno domani contro la Sampdoria. Lo ha annunciato Allegri, alla vigilia della trasferta di Marassi.

“Stanno smaltendo la delusione, ma dopo 15 giorni con la Nazionale il dispendio di energie fisiche e, soprattutto mentali, è stato notevole”.

Grande delusione soprattutto per Gianluigi Buffon

Diversi media avevano ipotizzato un Buffon in campo per farlo riprendere immediatamente dal suo ultimo fallimento Mondiale ma Allegri spiega:

“Per Buffon sarebbe stato il sesto Mondiale, la delusione è stata grande, e per questo motivo osserverà un turno di riposo, ma l’ho trovato in buona condizione. Ha avuto una bella reazione“.

Lasciare l’Assoallenatori? “Sono decisioni da prendere nelle sedi opportune, non è il momento di parlare di quello che va e di quello che non va. Ognuno di noi è nato per fare, non per chiacchierare”. Così Massimiliano Allegri sulla posizione del presidente dell’associazione, Renzo Ulivieri.

“Domani a Marassi con la Sampdoria servirà una grande Juve”. Allegri chiede massima attenzione ai suoi. “I blucerchiati giocano bene, non hanno mai perso in casa e sono migliori dell’anno scorso come organico e organizzazione”. “Giocare a Marassi non è mai semplice, serve una partita di un certo livello – ha aggiunto il tecnico bianconero -. Inoltre Giampaolo è un tecnico molto bravo, si era un po’ perso ma è tornato. La Samp è una squadra con peso specifico in attacco, garantito da Zapata. Strinic sta facendo una stagione importante”. Nella Juve Pjanic e Cuadrado sono a disposizione, ballottaggio tra Dybala e Bernardeschi.