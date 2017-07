Calciomercato Cagliari, Mauricio Isla al Fenerbahce: è ufficiale

CAGLIARI – Fine dell’avventura rossoblù dopo un solo anno per il nazionale cileno Mauricio Isla: l’esterno destro ha risolto consensualmente il contratto con il Cagliari e giocherà il prossimo campionato in Turchia con la maglia del Fenerbahce. Nella stagione passata Isla ha collezionato 35 presenze, un gol e sette assist. Per la difesa è in arrivo dalla Juventus il centrale Filippo Romagna, classe 1997, lo scorso campionato al Brescia. Al club bianconero andrebbe – le due operazioni non sono state ancora ufficializzate – invece Dario Del Fabro, 1995, 33 presenze col Pisa in B nel 2016-2017.

E’ stata fissata intanto la data del primo impegno ufficiale dei rossoblù, che entreranno in scena in Coppa Italia nel terzo turno, programmato per il 12 agosto in gara unica. Il nome dell’avversario verrà fuori dai risultati dei primi due turni: il 30 luglio si affronteranno Virtus Francavilla ed Imolese, la vincente se la vedrà col Palermo. Meno uno alla prima fase di preparazione a Pejo (Trento): domani il ritiro nel nord Italia si concluderà con un’amichevole contro il Brescia. Ma martedì si riparte dalla Sardegna, da Aritzo (Nuoro) come la scorsa estate.

Sempre il 25, a partire dalle 19, è in programma al Bastione di Cagliari la presentazione delle nuove maglie per la stagione 2017-18, firmate Macron. Ci sarà anche una delegazione della squadra con l’allenatore Massimo Rastelli, il vice allenatore Nicola Legrottaglie, Daniele Dessena, Andrea Cossu, Marco Sau e Rafael. Sarà anche l’occasione per premiare il vincitore del concorso per il logo della Sardegna Arena.

La playlist con i protagonisti del calciomercato