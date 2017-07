Calciomercato Cagliari, ore decisive per Antonio Cassano

CALCIOMERCATO CAGLIARI, LE ULTIMISSIME IN TEMPO REALE – Antonio Cassano potrebbe tornare a giocare in Serie A con il Cagliari. Tutto merito del suo storico preparatore atletico Agostino Tibaudi che avrebbe fatto da tramite tra Cassano e il club rossoblù del presidente Giulini. I primi contatti risalgono a due settimane fa quando Cassano e Giulini hanno giocato insieme una partita di calcetto in Sardegna (con il presidente del Cagliari che ha pure parato un rigore a FantAntonio) per poi cenare insieme.

L’ingaggio non sarebbe un problema anche perché il 34enne non avrebbe formulato particolari richieste economiche. E così si continua a trattare e a valutare un possibile ritorno di Cassano in Serie A.