CAGLIARI – Ciao ciao Cagliari: l’addio alla squadra rossoblù di Marco Borriello, non convocato per la gara di sabato sera, 19 agosto, con la Juventus, è in una lunga lettera postata su Instagram.

“Non ho litigato con Rastelli, né con la società, né con i compagni di squadra – spiega Borriello -. Per tanti motivi quest’anno, dopo diversi allenamenti e partite, non ho sentito più quel fuoco che avevo dentro di me nella passata stagione. Penso che per un giocatore di 35 anni le motivazioni debbano essere alla base di tutto”.

Il bomber da venti gol nella precedente stagione racconta come è nato il divorzio. “Ho deciso una settimana fa – precisa – dopo la partita con il Palermo di andare in primis dal direttore sportivo e poi dal presidente per manifestare questa mia voglia di cambiare”.

E ancora: “Non volevo rovinare tutto ciò che di buono ho fatto per la maglia del Cagliari e per i fantastici tifosi che mi hanno fatto sentire un idolo e accolto come se fossi a casa mia”. Ma la sfida non si ferma: “Ora il mio viaggio – conclude Borriello – continua altrove: ho ancora voglia di dimostrare il mio valore e dare ancora qualcosa di importante al calcio italiano”. Un messaggio diretto anche ai tifosi: “Vi porterò sempre nel mio cuore”.