Calciatori, chi guadagna di più? No, al primo posto non c’è Neymar

ROMA – Chi è il calciatore che in assoluto guadagna più di tutti? A volte i loro stipendi raggiungono cifre davvero astronomiche, come nel caso di Neymar che è passato al PSG per la bellezza di 222 milioni di Euro, 30 dei quali finiranno direttamente nelle sue tasche… Ma nonostante questa cifra, si tratta dello stipendio più alto in assoluto? No, perché al primo posto c’è una vecchia conoscenza del campionati di calcio italiano. Ecco la classifica.

Al sesto posto c’è Cristiano Ronaldo. Stilando una classifica al netto dei ricavi, CR7 si piazza al sesto posto, con 23.6 milioni.

Al quindo e al quarto posto pari merito: Oscar e Messi. Con 25 milioni a testa, il brasiliano ha lasciato il Chelsea per lo Shangai SIPG, mentre il fuoriclasse argentino continua a giocare per il Barcellona, risultando il più pagato dalla Liga.

Terzo posto per Lavezzi. Medaglia di bronzo per un altro campione trasferitosi in oriente, dove guadagna 26.5 milioni per giocare all’Hebei Fortune.

Secondo posto per Neymar. I 30 milioni citati in apertura non bastano al brasiliano per raggiungere la vetta della classifica…

Primo posto per Tevez. A dominare questa Top 6 troviamo l’ex Juve, anche lui finito a giocare in oriente: lo Shangai Shenhua lo paga l’astronomica cifra di 38 milioni a stagione, superando di 8 milioni Neymar.