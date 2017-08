ROMA – Dopo il mancato ingaggio del brasiliano Coutinho, ritenuto incedibile da Juergen Klopp e dal Liverpool, il Barcellona è pronto a mettere in atto il piano b per sopperire alla cessione di Neymar, che ha lasciato un grandissimo vuoto nell’attacco blaugrana. Secondo l’edizione online di Sport è Angel Di Maria il giocatore in grado di completare l’attacco dei catalani, affiancando il connazionale Leo Messi e il centravanti Luis Suarez.

Negli ultimi giorni, riferisce Sport, la trattativa fra gli emissari del club blaugrana e la dirigenza del PSG si è intensificata, nonostante le tensioni recenti. Stanno per sbarcare nella capitale francese sia Fabinho che Mbappé, dunque la concorrenza rischia di diventare insostenibile in attacco, anche per un giocatore del calibro di Di Maria, il cui cartellino costa intorno ai 50 milioni. Si parla anche di un accordo raggiunto dal Barca con il calciatore, che in Spagna firmerebbe un quadriennale.