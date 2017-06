Calciomercato: Ceballos, Grujić, Castillejo, Cornet. Affari a costo ridotto

ROMA – In giro per l’Europa ci sono tanti gioiellini che sono destinati a infiammare il calciomercato della prossima estate. I più ambiti sono Ceballos, Grujic, Castillejo e Cornet.

Marko Grujic, il 6 gennaio 2016 diventa ufficialmente un giocatore del Liverpool per 7 milioni di euro. È stato ceduto immediatamente in prestito alla Stella Rossa, fino a fine stagione. Esordisce con la nuova maglia alla seconda giornata di campionato nella sconfitta per 2-0 in casa del Burnley. Il 20 settembre 2016 esordisce per la prima volta in Football League Cup nella vittoria per 3-0 sul campo del Derby County.

Valore di mercato: 9 milioni di euro.

Dani Ceballos è nato come ala sinistra e ha giocato prevalentemente in quella posizione nella sua prima stagione da professionista, per poi iniziare ad arretrare il suo raggio d’azione prima come trequartista e poi come centrocampista centrale. Come spiega Wikipedia, è un giocatore estremamente tecnico, con una facilità di calcio invidiabile sia con il destro che con il mancino, oltre ad avere anche una discreta velocità soprattutto in spazi larghi quando può aprire la propria falcata.

Valore di mercato: 9 milioni di euro (il prezzo della sua clausola)

Focus su Samu Castillejo. Principalmente ala destra, può giocare anche a sinistra nello stesso ruolo o come seconda punta. Veloce, tecnico ed abile nei dribbling viene considerato uno dei calciatori più promettenti della Spagna.

Valore di mercato: 14 milioni di euro.

Maxwel Cornet è una punta centrale dotato di buon dribbling e buona velocità, viene spesso utilizzato anche da ala sinistra ma può giocare anche sulla fascia opposta, tanto che i suoi allenatori recenti l’hanno impiegato principalmente come esterno d’attacco.

Valore di mercato: 15 milioni di euro.