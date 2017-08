MILANO – Blitz Quotidiano seguirà in diretta le ultime ore del calciomercato estivo 2017. Di seguito un elenco con tutte le trattative e gli affari fino alla chiusura della sessione estiva, prevista per le ore 23.00 presso l’ Hotel Melià di Milano (sede ufficiale quest’anno delle trattative italiane).

Il live:

18.37, niente Milan per Renato Sanches. Conferme dall’Inghilterra sull’imminente trasferimento di Renato Sanches in Premier League. A sorpresa la spunta lo Swansea, che mette la freccia e sorpassa il Liverpool che fino a ieri sembrava in vantaggio. Il portoghese andrà in Galles in prestito. Sanches nelle scorse settimane è stato seguito dal Milan.

18.14, il neo acquisto dell’Inter è andato ko. Per Joao Cancelo distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e stop di circa un mese. È questo l’esito dei controlli medici a cui si è sottoposto il difensore dell’Inter dopo l’infortunio rimediato in allenamento ieri con il Portogallo. Le condizioni di Cancelo, fa sapere il club nerazzurro, saranno valutate di settimana in settimana.

17.45 INTER-KARAMOH, CI SIAMO.

In dirittura la trattativa con il Caen. Al lavoro per sbloccare gli ultimi dettagli.

17.38, dal Corriere dello Sport: Berardi-Napoli si può. Domenico Berardi-Napoli, un matrimonio che si può fare. La conferma è arrivata dall’agente del giocatore del Sassuolo, Beppe Galli, ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete”: «Mi auguro che possa concludersi l’operazione, sarebbe il giocatore giusto per il Napoli».

17.24, Sampdoria tra Munir e Duvan Zapata. Senza risultato il vertice oggi a Milano tra Sampdoria e Napoli per l’attaccante Duvan Zapata: nessun accordo per il cartellino del colombiano, la distanza è’ ancora evidente. E allora le parti si dovranno rivedere anche per i due difensori partenopei Strinic e Tonelli che sono nel mirino dei blucerchiati. Così la Sampdoria ora si è dirottata sul l’attaccante del Barcellona Munir. 21 anni, reduce da un’annata positiva al Valencia.

17.15, il Barcellona insiste per Dybala. Il Barcellona torna a puntare Paulo Dybala. Secondo il giornale spagnolo Marca, l’argentino della Juve e’ la principale alternativa a Coutinho se non dovesse andare in porto l’acquisto dal Liverpool: e poichè al momento il brasiliano ex Inter sembra lontano dal vestire la maglia blaugrana, ecco che secondo Marca a oggi, a meno di 48 ore dalla chiusura del mercato, Dybala e’ il candidato numero uno. “Dybala era considerato il candidato numero uno per sostituire Messi – scrive Marca – ma poi Valverde ha considerato il rischio di impiegare un attaccante troppo simile a Messi”. Ora il ritorno di fiamma, con un budget di acquisto analogo a quello stanziato per Coutinho: ovvero 150 milioni.

17.00, un coreano per il Verona. Un coreano in serie A, e questa volta dalla Corea del Sud. Barcellona e Verona hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lee Seung-Woo all’Hellas. Il 19enne attaccante proveniente dalla ‘masia’, il vivaio del Barça, giocava nella squadra B ed e’ stato ceduto per un milione di euro ma con diritto di riacquisto da parte del club catalano, secondo quanto scrive Marca. Seung-Woo si sottoporrà alle visite mediche oggi a Verona e firmera’ un contratto di quattro anni. Nato a Suwon il 6 gennaio ’98, non è il primo calciatore sudcoreano ad approdare alla serie A: prima di lui Ahn Jung-hwan, autore del gol che eliminò l’Italia dai Mondiali 2002 e attaccante del Perugia. Lo scorso anno ha invece fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano il primo calciatore della Corea del Nord, Han Kwang-Son, ora in prestito in serie B al Perugia.

16.32, il mercato della Roma è chiuso in entrata. “Quella di Schick è l’ultima presentazione che facciamo in questa finestra di mercato. Non ci saranno altri calciatori. Faccio il ds da tanti anni e questa è una delle operazioni che mi rende più orgoglioso, è arrivato alla Roma un giocatore magnifico”. Lo ha dichiarato il ds giallorosso, Monchi, chiudendo di fatto alla possibilità che la Roma cerchi sul mercato un altro centrale difensivo.