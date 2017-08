CALCIOMERCATO JUVENTUS IN TEMPO REALE – Benedikt Höwedes, difensore dello Shalke 04, è il nuovo obiettivo della Juventus. I bianconeri però dovranno battere la concorrenza dell’Inter. Il 29enne nazionale tedesco è in uscita dallo Schalke 04 e l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto si fa forza. Intanto la Juventus sta per acquistare anche i due giovani talenti del vivaio del Genoa: Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo. Il costo dell’operazione è di circa venti milioni di euro.

E poi c’è la pista Kevin Strootman. Il centrocampo resta sempre la priorità così la Juventus sta provando a forzare la mano con la Roma per il centrocampista olandese con un’offerta superiore ai 40 milioni di euro.