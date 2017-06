Calciomercato Milan, Donnarumma verso il Real Madrid: secondo Marca c’è già l’accordo

CALCIOMERCATO MILAN, LE ULTIMISSIME IN TEMPO REALE – Secondo Marca il Real Madrid ha già l’accordo per Donnarumma e Mbappé, e aspetta solo l’ok di Zidane per entrare nel vivo delle trattative. A quanto scrive in prima pagina il sito del quotidiano spagnolo il club sarebbe pronto a trattare con il Milan, sulla base di una cifra non superiore ai 30-35 milioni, visto che il giocatore tra un anno andrà in scadenza di contratto. Mentre per il fuoriclasse francese c’è una forbice tra i 130 milioni che il Monaco ha chiesto in questi mesi ai club interessati, e 100-110 che a Madrid pensano che siano sufficienti per chiudere l’affare.

Per quanto riguarda il portiere rossonero, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato offerto da Mino Raiola, e non ci sono stati problemi a trovare l’accordo sull’ingaggio: manca solo l’ok di Zidane, che deve decidere la sorte dell’attuale titolare Keylor Navas. Sempre che il portiere rossonero, che dicono scosso dalle reazioni seguite all’annuncio del mancato rinnovo, non faccia marcia indietro, ricomponendo la frattura col Milan. Ipotesi a cui non fa accenno il quotidiano spagnolo, anche perché siamo ancora nel campo delle indiscrezioni.