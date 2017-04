Calciomercato Real, Marca: “Zinedine Zidane resterà a Madrid”

MADRID (SPAGNA) – Il Real Madrid inizia la settimana decisiva della sua stagione (martedì il ritorno col Bayern Monaco in Champions, domenica il ‘Clasico’ contro il Barcellona che deciderà la Liga) con una certezza: Zinedine Zidane continuerà ad allenarlo anche l’anno venturo.

Lo scrive oggi ‘Marca’, aggiungendo che Florentino Perez, il potentissimo presidente del club merengue, “non ha dubbi”. Il tecnico francese, aggiunge il quotidiano spagnolo, “continuerà ad essere l’allenatore del club Real anche dopo il 30 giugno, a prescindere da cosa accadrà in campionato e in Champions.

“Zinedine Zidane ha tutta la fiducia di Florentino Pérez. Non è cambiato nulla” aggiunge ‘Marca’ ricordando anche le parole del francese quando, recentemente, gli è stato chiesto del suo futuro: “C’è un’altra persona che deve parlare”, rispose l’ex Pallone d’Oro.

“A differenza allenatori precedenti – conclude ‘Marca’ – il rinnovo del contratto di Zidane non è stato mai misurato sulla base dei risultati, il presidente ha una fiducia cieca nei suoi confronti, per come gestisce il gruppo e per il forte legame con lo staff, i dirigenti e i tifosi.